روسيا ترفض اتهامات أمريكيا بشأن انتهاك معاهدة حظر التجارب النووية

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أنه أبلغ نائبة وزير الخارجية الأمريكي أندريا طومبسون برفض بلاده الاتهامات بحقها بشأن انتهاك معاهدة حظر التجارب النووية.
"انتهزنا فرصة اللقاء كي نعلن مجددا عدم قبول الجانب الروسي الاتهامات، التي تم التصريح بها في واشنطن، والمتعلقة بعدم تنفيذ روسيا لمتطلبات معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".
وقال ريابكوف - عقب مشاوراته مع طومبسون حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي في براغ اليوم الأربعاء -
وأضاف: "إننا نتصرف بصورة كاملة
وأعرب ريابكوف عن أسف بلاده لعدم التوصل مع الجانب الأمريكي خلال المباحثات في براغ إلى "خارطة طريق " للحوار مع الولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي، مؤكدا أن الجانبين الروسي والأمريكي أوضحا استعدادهما لمواصلة الحوار والعمل في هذا الموضوع.
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