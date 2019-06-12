فنزويلا.. توقيف 17 شخصا على خلفية محاولة "الانقلاب" الفاشلة

أعلنت السلطات الفنزويلية الثلاثاء توقيف 17 شخصا وتوجيه الاتهام لهم بمحاولة القيام "بانقلاب" فاشل في 30 أبريل ضد الرئيس نيكولاس مادورو.
وقال النائب العام طارق وليام صعب:"يحقق مع 34 شخصا، 17 منهم موقوفون، ووجه الاتهام لهم بالقيام بمحاولة انقلاب".
وأورد صعب أيضا معلومات بشأن الاعتقالات
وأوضح أن النيابة العامة وجهت التهم لـ"38 شخصا، 31 منهم تم توقيفهم وسبعة آخرون يواجهون إجراءات أخرى".
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