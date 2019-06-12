الرئيس الأفغاني: ننسق مع أمريكا بشأن عملية السلام

أكد الرئيس الأفغاني أشرف غني، وجود تنسيق وتبادل معلومات مستمر ومتنظم بين بلاده والولايات المتحدة بشأن عملية السلام الجارية.
وقال غني -خلال لقاءه المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، وعدد من السياسيين الأفغان وعلماء الدين بمكتبه اليوم الأربعاء- إن هناك بيئة إيجابية على المستوى الدولي بشأن السلام الأفغاني وأن الحكومة الأفغانية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعملون سويًا من أجل
وأوضح غني -في بيان أصدره القصر الرئاسي وأوردته قناة "طلوع" الأفغانية- أن الحكومة الأفغانية قد اتخذت عددًا من الخطوات العملية التي تهدف إلى خلق توافق إقليمي حول السلام، من أجل التفكير في مصلحة أفغانستان على المدى الطويل، مؤكدًا
ومن جهته، أثنى خليل زاد على المبادرات التي تجريها الحكومة الأفغانية من أجل السلام، مشيرًا إلى أنه تم تحقيق توافق دولي بشأن هذا الصدد لكن هناك حاجة إلى تحقيق توافق مماثل على المستوى الإقليمي، وأن عملية السلام تتطلب انسجام وتنسيق.
يشار إلى أن خليل زاد قد بدأ زيارته لعاصمة الأفغانية "كابول" الأحد الماضي، عقب زيارة عدة عواصم أخرى من بينها إسلام آباد، وبرلين، وبروكسل؛ لمناقشة عملية السلام الأفغانية.
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