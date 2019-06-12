الرئيس العراقي: استقرار البلاد عامل أساسي لأمن المنطقة

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، أن استقرار بلاده عامل أساسي لأمن المنطقة، مشيرا إلى أن العراق بعمقه العربي وجواره الإسلامي له أولوية في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

وذكرت الرئاسة العراقية - في بيان أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) - أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس برهم

صالح في قصر السلام ببغداد، وزير خارجية سلطنة عُمان يوسف بن علوي والوفد المرافق له.وقال صالح - خلال اللقاء - "إن بغداد ومسقط يمكن أن تلعبا دورا مهما ومؤثرا لمكانتهما في المنطقة ورغبتهما في العمل والتنسيق المشتركحيال القضايا الإقليمية"، معربا عن ترحيبه بقرار سلطنة عُمان فتح سفارتها في العراق، معتبرا أنها خطوة إيجابية من الأشقاء العُمانيين لتعميق اطر التعاون بين البلدين، وبما يسهم في تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي للشعبين.من جانبه، أكد بن علوي أن زيارته إلى العراق تكتسب أهمية كبرى لتوطيد العلاقات الثنائية وتوحيد المواقف بشأن الأوضاع في المنطقة، مجدداً دعم بلاده إلى العراق في المجالات كافة.