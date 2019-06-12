الحريري يدين الاعتداء على مطار أبها الدولي في السعودية

أدان رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الأربعاء، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، وأدى إلى إصابة 26 مدنياً.

وقال الرئيس الحريري في بيان، اليوم الأربعاء، إن "هذا الاعتداء الصارخ على المنشآت المدنية الحيوية السعودية، يؤكد استمرار المحاولات الخبيثة لاستهداف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، والشعب السعودي الشقيق".

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وأضاف: "إننا إذ نستنكر بشدة هذا الاعتداء الجديد، نؤكد وقوفنا وتضامننا مع المملكة، قيادة وشعباً، في التصدي لمثل هذه الاعتداءات ومنعها من تحقيق أهدافها المبيتة".