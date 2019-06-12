ارتفاع عدد قتلى هجوم لـ"بوكو حرام" في الكاميرون إلى 37

ارتفع عدد ضحايا هجوم شنه مسلحون من جماعة "بوكو حرام" في الكاميرون، الإثنين، إلى 37 قتيلا، بحسب وسائل إعلام محلية، الأربعاء.



وأفادت تقارير محلية بمقتل 21 جنديا و16 مدنيا في اشتباكات بين المسلحين والجيش في بلدة دارك، أقصى شمالي الكاميرون، على الحدود مع بحيرة تشاد.



وأضافت أن السلطات المحلية اعتقلت 15 "إرهابيا"، وقامت "بتحييد" بعضهم (لم تحدد عددهم).



و"بوكو حرام" هي جماعة نيجيرية مسلحة، تأسست في يناير/ كانون الثاني 2002، وتدعو إلى تطبيق متشدد للشريعة الإسلامية في جميع ولايات نيجيريا، حتى الجنوبية منها ذات الأغلبية المسيحية.



وتسببت أعمال العنف التي وقفت وراءها تلك الجماعة، منذ 2009، بمقتل أكثر من 20 ألف شخص.



وبعد 2015، امتدت هجماتها إلى الدول المجاورة لنيجيريا، مثل تشاد والنيجر والكاميرون.



وأعلنت "بوكو حرام"، في مارس/ آذار 2015، ارتباطها بتنظيم "داعش" الإرهابي. *الأناضول



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