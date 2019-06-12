حريق في منصة إيرانية لاستخراج النفط في مياه الخليج

حدث انفجار، اليوم الأربعاء، في منصة لاستخراج النفط في مياه الخليج، ما أدى إلى تعليق عمليات استخراج الغاز.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس": "أدى تسرب غازي بمنصة بحرية في حقل بارس الجنوبي الغازي الإيراني المشترك مع قطر والواقع بالخليج العربي إلى اندلاع حريق طفيف اليوم الأربعاء".

وأوضحت الوكالة أن "الحريق اندلع قبل ساعات في المنصة رقم 9 التابعة للمراحل التطويرية 6 و7 و8 بحقل بارس الجنوبي أكبر حقل غاز بالعالم، حيث تم تعليق عمليات استخراج الغاز من هذه المنصة في الدقايق الأولى من الحادث".



وتابع مصدر للوكالة الإيرانية أن حوالي 14 شخصا يعملون في المنصة، وتم إجلاؤهم عبر مروحية إلى منطقة عسلوية الساحلية، فيما تعمل سفن الأطفاء على تبريد المنصة تحسبا لحوادث طارئة.



ولم تشير التقارير إلى وقوع إصابات.



وقال مسؤول إيراني، أمس الثلاثاء، إن بلاده تنوي تركيب منصة بحرية رابعة بالمرحلة التطويرية رقم 14 بحقل بارس الغازي المشترك مع قطر في الخليج.



وأوضح محمد باقر عالي، رئيس مجلس إدارة منظمة تحديث وتطوير الصناعات الإيرانية في مراسم نقل المنصة، اليوم الثلاثاء، أن تصميم وصناعة ونقل المنصة تم على أيدي خبراء إيرانيين.



وأضاف أن صناعة المنصة محليا وفرت أكثر من 150 مليون دولار من العملة الصعبة للبلاد، ويعكس قدرات الخبراء المحليين وفشل الحظر.



وحقل "بارس الجنوبي"، أو ما يعرف بحقل غاز الشمال، هو حقل غاز طبيعي يقع في الخليج تتقاسمه إيران وقطر، ويعد أكبر حقل غاز في العالم حيث يكمن فيه 50.97 ترليون متر مكعب من الغاز.

*سبوتنيك