كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصنيف سيء لإسرائيل بين الدول الأكثر والأقل سلمية فى العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يمثل التغير المناخي تهديدًا للسلام في دول حول العالم خلال العقد المقبل، وفقًا لمؤشر سلام سنوي صدر اليوم الأربعاء، والذي وضع في الاعتبار خطر الاحتباس الحراري لأول مرة.

وقال معهد الاقتصاد والسلام الذي يتخذ من أستراليا مقرا له، إن حوالي مليار شخص يعيشون في مناطق معرضة لخطر كبير بسبب الاحتباس الحراري ، وأن حوالي 40% منهم يعيشون في بلدان تعاني بالفعل من صراعات.

وتصدرت أيسلندا المؤشر السلمى في عام 2019 كما هو الحال منذ عام 2008، حيث حصلت نيوزيلندا والبرتغال والنمسا والدنمارك على المراكز الخمسة الأولى، بينما احتلت أفغانستان المرتبة الأدنى، ومعها سوريا وجنوب السودان واليمن.

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واحتلت إسرائيل المرتبة 146 من أصل 163، في حين احتلت الولايات المتحدة المرتبة 128، ويشير التقرير أيضًا إلى أنه "من بين الدول الـ11 التي تتمتع بأعلى مستويات صادرات الأسلحة للفرد، هناك ثمانية في أوروبا مع الدول الثلاث المتبقية، وهي الولايات المتحدة وروسيا و إسرائيل."

وفي عام 2019 أصبح العالم أكثر هدوءًا بشكل طفيف لأول مرة منذ خمس سنوات، ومع ذلك ، فإنه لا يزال أقل سلمية بكثير من قبل 10 سنوات بسبب عوامل بما في ذلك الصراعات في الشرق الأوسط، والإرهاب، وأعداد متزايدة من اللاجئين.

وقال التقرير، إن تغير المناخ يسبب الصراع بسبب التنافس على الموارد المتناقصة وقد يهدد أيضا سبل العيش ويجبر الهجرة الجماعية.