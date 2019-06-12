كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيروس الإيبولا ينتقل إلى أوغندا عبر الكونغو مع تأكيد أول حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي طفل يبلغ من العمر خمس سنوات بسبب الإيبولا في أوغندا، في أول انتشار لموجة تفشي مميتة قادمة من جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة.

وقال مسؤولو الصحة، إن الطفل توفي الليلة الماضية بعد أن ثبتت إصابته بالفيروس القاتل في أوغندا، التى في حالة تأهب قصوى طيلة 10 أشهر.

كما تم تأكيد حالتين أخريين، وهما شقيق الصبي "3 سنوات" وجدته البالغة من العمر 50 عامًا، في أوغندا.

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وكان الصبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبحسب ما ورد سافر عبر الحدود مع والدته وأفراد أسرته الآخرين لرؤية والده.

وتم تسجيل أكثر من 2000 حالة إصابة بفيروس إيبولا في الجزء الشمالي الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ بدء تفشي المرض في أغسطس الماضي.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد القتلى في الدولة الأفريقية يبلغ الآن 1،396، ونصف عدد القتلى وقعت منذ أبريل.

ويعد تأكيد العدوى عبر الحدود بمثابة ضربة كبيرة للمسؤولين المحليين الذين حاولوا يائسًا وقف انتشار فيروس إيبولا، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.