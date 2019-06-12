كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 49 شخصا بسبب الأمطار والفيضانات فى الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، إن 49 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم وفقد 14 آخرون منذ هطول الأمطار الغزيرة على جنوب الصين في أوائل يونيو.

وأثرت الفيضانات والانهيارات الأرضية والطينية الناجمة عن هطول الأمطار على أكثر من 4.5 مليون شخص في ثماني مقاطعات.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت لجنة الحد من الكوارث في الصين إن أكثر من 7000 منزل قد انهار، وتم إجلاء أكثر من 300000 شخص، حيث وصلت مياه الفيضان إلى مترين (6.5 قدم) في بعض المناطق.