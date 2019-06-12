كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية تتخذ إجراءات طارئة لمنع تفشى انفلونزا الخنازير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كسرت كوريا الشمالية صمتها حيال تفشي حمى الخنازير الأفريقية، مع اتخاذ تدابير طارئة لمنع انتشار المرض.

ولا يؤثر الفيروس على البشر، ولكنه قاتل ومعدٍ للغاية للخنازير.

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وأعلنت وزارة الزراعة في كوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أبلغت عن تفشي الوباء منظمة العالمية لصحة الحيوان في أواخر الشهر الماضى، لكن هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها أي تعليق رسمي.

وقالت بيونجيانج، إن 77 من أصل 99 خنازير توفوا بسبب المرض في مزرعة بالقرب من الحدود الصينية.

ومنذ أن تم الإبلاغ عن أول ظهور لمرض انفلونزا الخنازير في شرق آسيا في الصين في أوائل أغسطس من العام الماضي، انتشر الفيروس في جميع أنحاء البلاد ووصل إلى فيتنام.