كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمانة مجلس وزراء الداخلية العرب تدين الهجوم الإرهابي على مطار "أبها" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب باستنكار شديد وإدانة مطلقة الهجوم الإرهابي الدنيء الذي استهدف به الحوثيون مطار "أبها" الدولي بجنوب المملكة العربية السعودية، وأسفر عن عشرات المصابين.
وتدين الأمانة العامة بكل حزم هذا العمل الإجرامي المشين الذي يكشف نوايا المليشيات الحوثية الخبيثة في سعيها لترويع الآمنين، والذي يتنافى مع كل المواثيق والأعراف الدولية بل يرقى إلى جريمة حرب.
وتؤكد تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب، وتأييدها الكامل للإجراءات التي تتخذها لحماية شعبها ومصالحه الحيوية، مقدرة كل التقدير سعي المملكة الدائم لنصرة القضايا العربية والإسلامية العادلة وحرصها على توطيد الأمن والسلم الدوليين.