كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء روسيا يقترح تقليص أسبوع العمل إلى 4 أيام فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، إنه "من المرجح جدًا" أن تعتمد بلاده أسبوع عمل لمدة أربعة أيام في المستقبل.

وقال ميدفيديف- 53 عاما، إن الأسبوع الأقصر سيساعد العمال على التغلب على متلازمة الإرهاق والتعب المزمن.

وضرب مثالاً على شركة "بيربيتوال جارديان"، وهي شركة للخدمات المالية ومقرها نيوزيلندا، وشهدت زيادة في الإنتاجية بنسبة 20 في المائة عندما منحوا العمال عطلة نهاية أسبوع لمدة ثلاثة أيام.

وأكد ميدفيديف في مؤتمر العمل الدولي في جنيف يوم الثلاثاء، أنه من المرجح أن يشهد المستقبل أسبوع عمل لمدة أربعة أيام كأساس للعقد الاجتماعي والعمالي.

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وأضاف أن سعي العمال المستمر للنجاح يؤدي إلى التعب والإجهاد المزمن، مما يقلل من الإنتاجية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية متلازمة الإرهاق رسميًا في مؤتمر عُقد في جنيف الشهر الماضي، ويوصف بأنه "الإجهاد المزمن في مكان العمل الذي لم تتم إدارته بنجاح".

وتشمل الأعراض، مشاعر استنزاف الطاقة أو الإرهاق؛ زيادة المسافة العقلية من وظيفة الفرد، أو مشاعر السلبية أو السخرية المتعلقة بعمله؛ وخفض الكفاءة المهنية.

وفي أكتوبر، أعلنت شركة نيوزيلندية أنها تبنت أسبوع عمل لمدة أربعة أيام بعد تجربة ناجحة.