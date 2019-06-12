كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة اللبنانية تدين استهداف الحوثي لمطار أبها بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الهجوم الذي استهدف مطار أبها الدولي جنوبي المملكة العربية السعودية وأشار الحريري إلى إن هجوم مطار أبها يؤكد استمرار المحاولات الخبيثة لاستهداف أمن السعودية.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أفاد في وقت سابق الأربعاء، بأن 26 شخصا أصيبوا، بينهم نساء وأطفال، من جراء سقوط مقذوف حوثي على صالة القدوم بمطار أبها، جنوب غربي السعودية.