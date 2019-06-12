كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جونسون يطلق حملته الانتخابية لخلافة "ماى" مع وعد بتنفيذ"البريكست" فى اكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ بوريس جونسون حملته لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، بوعده بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر ، محذراً حزبه المحافظ المنقسم "التأخير يعني الهزيمة".

وأشاد جونسون، 54 سنة، المرشح المفضل لشغل هذا المنصب، بقوة الاقتصاد البريطاني، ووعد بمعالجة خيبة الأمل الواسعة النطاق بشأن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الممتدة "البريكست".

واعتمد جونسون على ماضيه باعتباره عمدة لندن سابقًا في محاولة لإقناع المحافظين بأنه يستطيع فقط أن يأخذ الحزب إلى النصر الانتخابي، وقال، وزير الخارجية السابق: "لا أسعى إلى تحقيق أي اتفاق.. لا أعتقد أننا سننتهي بأي شيء من هذا القبيل".

ووفقاً لوكالة رويترز، أن جونسون هو من بين عشرة متنافسين لخلافة ماي، التي فشلت مرارًا في إقناع البرلمان بالتصديق على صفقة الطلاق التي تفاوضت عليها في نوفمبر مع الاتحاد الأوروبي.