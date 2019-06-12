كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمليات هدم إسرائيلية واسعة عند مخيم قلنديا في القدس (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باقتحام قوات إسرائيلية، مخيم قلنديا في القدس، وأغلقت الطرقات المؤدية إليه، ومنعت سكانه من التنقل، موفرة الحراسة والحماية لجرافات وآليات الهدم.

وذكرت أن الجرافات والآليات التابعة للبلدية الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة شرعت في عمليات هدم واسعة في محيط الحاجز العسكري القريب من مخيم قلنديا، بحجة البناء دون تراخيص.

ووفقا لشهود عيان، فإن الجرافات هدمت بناية، ومنشآت تجارية من "الصفيح"، وأزالت لافتات المحال التجارية، في الشارع الرئيسي الممتد من الحاجز العسكري وحتى مدخل مخيم قلنديا.

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وقد هدمت القوات الإسرائيلية أمس الثلاثاء، بناية قيد الإنشاء، وأجبرت عائلة على هدم منزلها في قرية صور باهر بالقدس.

وأفاد مواطنون فلسطينيون، بأن الجرافات الإسرائيلية وبتعزيزات عسكرية، هدمت دون سابق إنذار بناية مكونة من طابقين، تعود للمواطن وسام جبور، وذلك بعد محاصرتها، ومنع المواطنين من الاقتراب منها.

وأجبرت القوات نفسها، عائلة حسن أبو كف، على هدم منزلها ذاتيا في القرية ذاتها.

كما شرع مواطن فلسطيني آخر أمس الثلاثاء، بهدم بنايته في مخيم شعفاط، بقرار من القوات الإسرائيلية.