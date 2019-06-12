كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو تأسف لعدم وجود خارطة طريق بشأن الاستقرار الاستراتيجي مع واشنطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو تأسف لعدم تشكيل خارطة طريق في الحوار مع الولايات المتحدة حول الاستقرار الاستراتيجي.

وقال ريابكوف للصحفيين عقب مشاوراته مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي، أندريا طومبسون: "سيكون من المبالغة القول بأننا استطعنا تشكيل جدول زمني للاجتماعات أو تسلسلا معينا لأعمالنا".

وأضاف: "أخطئ إذا قلت أنه تشكلت لدينا خارطة طريق. مع الأسف هذا لم يحدث، وسنواصل العمل".