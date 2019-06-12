بنكيران عن البلوكاج: وقع لنا بحال الوداد كون كان عندا “VAR” كون تفضحات القضية -فيديو

عاد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنممية إلى الحديث عن علاقته الشخصية وعلاقة حزبه بالدولة خلال لقاء جمعه بمنتسبين للبيجدي من جهة بني ملال.

واعتبر بنكيران أن حزبه الذي بوءته نتائج الإنتخابات الصدارة لايفرض نفسه، قائلا “لا ما بغاتناش الدولة على خاطرها تتحمل مسؤوليتها”.

وأضاف بنكيران أن أجهزة الدولة ومنذ عقود من الزمن تعرف كل كبيرة وصغيرة عنه وأنها “لن تكتشف بنكيران اليوم”، مضيفا “الدولة متابعانا منذ 40 سنة، وعارفة مصارنا أشنو فيها”.

وتابع بنيكران “إذا كانو يعرفون وقوعي في أعمال غير قانونية فل يتفضلوا بمتابعتي، مضيفا “منذ 40 سنة، وسنة 1979 اعتقلني الأمن ومنذ ذلك الوقت وهم يتابونني ومن حقهم ذلك”.

وزاد بنكيران بالقول أنه كان أيضا يدعو المواطنين إلى التعاون مع الأمن إذا ما شعرو بما يعرض أمن البلاد إلى الخطر.

Advertisements

كما تطرق بنكيران إلى مرحلة البلوكاج الذي طبع مرحلة تكليفه بتشكيل الحكومة الثانية عقب انتخابات سنة 2016 التشريعية.

وشبه بنكيران ما وقع لحزبه خلال هذه الفترة بما وقع لفريق الودالد البيضاوي قائلا :”شي مرات كايوقع لينا البلوكاج بحال للي وقع للوداد غير حنا ما عنداش الفار كون كان كون تفضحات القضية”.

وأضاف الأمين العام السابق للعدالة والتنمية بأن لا مشكل لديه في ترؤس أخنوش للحكومة إذا كان صالحا، معتبرا أن “عليه أن يتمثل شعار أغراس أغراس الذي رفعه، وأن يكون معقولا، وأن الناس لن يكتفو بالإستماع إلى خطابه لكنهم أيضا سيرون بأعينهم”.