توقيف أربعيني اقتحم وكالة لتحويل الأموال محاولا سرقتها باستعمال العنف

تمكنت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية في الجديدة، زوال أمس الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 47 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب محاولة سرقة تحت التهديد باستعمال العنف من داخل وكالة لتحويل الأموال.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للشرطة القضائية تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة في الجرائم العنيفة، بعد ضبطه متلبسا باقتحام وكالة لتحويل الأموال كائنة بزنقة أحفير في المدينة القديمة في الجديدة، في محاولة منه لارتكاب سرقة تحت التهديد باستعمال العنف من داخلها.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف، وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.