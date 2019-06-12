عاجل.. هذه تشكيلة المنتخب الوطني الأساسية أمام غامبيا

كشف الناخب الوطني، هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، عن التشكيل الأساسية لـ”الأسود”، التي ستخوض مباراة غامبيا، بعد قليل، بملعب مراكش الكبير بمراكش.
وسيدخل المنتخب الوطني، بالتشكيلة الأساسية التالية:
ياسين بونو، في حراسة المرمى، المهدي بنعطية، رومان سايس، نبيل درار، نصير مزراوي، في الخط الخلفي، كريم الأحمدي، امبارك بوصوفة، يونس بلهندة، سفيان بوفال، في خط الوسط، حكيم زياش، وخالد بوطيب في الخط الأمامي.
جدير ذكره، أن هذه المباراة تندرج في إطار تحضيرات المنتخبين لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام هذا الشهر، في الملاعب المصرية
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