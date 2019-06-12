إصابة عاملين بجراح خطيرة في حادث عمل جنوبي البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب عاملان في الثلاثينات من عمريهما، بعد ظهر اليوم، الأربعاء، بجروح وصفت بالخطيرة، في حادث عمل وقع في أحد المصانع جنوبي البلاد.

وفي التفاصيل جاء أن ثلاثة عمال أصيبوا خلال عملهم في مصنع لحوم قرب مدينة بئر السبع في النقب، جراء استنشاقهم مواد كيميائية سامة.

وعلم أن عاملين نزلا إلى داخل حاوية تحتوي على مواد كيميائية داخل المصنع لالتقاط شيء سقط داخلها.

ونتيجة استنشاقهما لمواد سامة، أصيب عاملان بإصابات خطيرة، في حين أصيب ثالث بإصابة وصفت بالطفيفة.

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ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان، وقدمت الإسعافات الضرورية اللازمة للمصابين ونقلتهم إلى قسم الطوارئ في مستشفى "سوروكا" بمدينة بئر السبع، بعد تخديرهم ووصلهم بأجهزة التنفس الصناعي.

وقالت الشرطة إنها شرعت التحقيق في ملابسات الحادث، وأشارت إلى أن التحقيقات الأولية توضح أن أحد العمال نزل طوعًا إلى الحاوية لالتقاط غرض وقع منه بداخلها.

وأضافت أن أحد العمال أصيب نتيجة استنشاق غاز سام وأنها ستكشف عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.