- 1/2
- 2/2
2019-06-12 | 18:27
639 مشاهدة
دخل نادي الكهرباء، تأريخ كرة القدم العراقية، بعدما تمكن من بلوغ نهائي كأس العراق بعد تغلبه على الطلبة 3-0 في نصف نهائي المسابقة، امس الثلاثاء.
وقال رئيس النادي علي الاسدي في حديث للسومرية نيوز، إن "الانجاز الذي حققه فريق الكرباء يعود الى العمل الجماعي والاخلاص وحب القميص"، مبيناً ان "كل من في النادي، كان حريصاً على اللاعب من اجل شعار النادي".
واوضح بالقول، "بالرغم من الازمة المالية والمعوقات التي عانى منها الفريق، لكن استطعنا ان نصل الى المباراة النهائية في انجاز غير مسبوق بتأريخ الكهرباء"، مبيناً ان "طموح الفريق يمتد الى خطف لقب الكأس من الزوراء".
وسيواجه الكهرباء فريق الزوراء في نهائي البطولة، بعدما تمكن الاخير من تخطي الصقور بنتيجة 4-1 في نصف النهائي، امس الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر ثلاثة عوامل وراء انجاز الكهرباء التأريخي في كأس العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.