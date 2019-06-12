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ثلاثة عوامل وراء انجاز الكهرباء التأريخي في كأس العراق

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2019-06-12 | 18:27

ثلاثة عوامل وراء انجاز الكهرباء التأريخي في كأس العراق

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دخل نادي الكهرباء، تأريخ كرة القدم العراقية، بعدما تمكن من بلوغ نهائي كأس العراق بعد تغلبه على الطلبة 3-0 في نصف نهائي المسابقة، امس الثلاثاء.
مشوار فريق الصواعق في بطولة الكأس بدأ من الدور 32، حين تغلب على الهندية بمجموع 4-1 ذهاباً وإياباً، ثم اطاح بمتصدر الدوري الممتاز الشرطة بمجموع 2-1، فيما عبر الحدود في دور ربع النهائي بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلي 1-1، بعدها اقصى الطلبة في نصف النهائي 3-0.

وقال رئيس النادي علي الاسدي في حديث للسومرية نيوز، إن "الانجاز الذي حققه فريق الكرباء يعود الى العمل الجماعي والاخلاص وحب القميص"، مبيناً ان "كل من في النادي، كان حريصاً على اللاعب من اجل شعار النادي".

واوضح بالقول، "بالرغم من الازمة المالية والمعوقات التي عانى منها الفريق، لكن استطعنا ان نصل الى المباراة النهائية في انجاز غير مسبوق بتأريخ الكهرباء"، مبيناً ان "طموح الفريق يمتد الى خطف لقب الكأس من الزوراء".


وسيواجه الكهرباء فريق الزوراء في نهائي البطولة، بعدما تمكن الاخير من تخطي الصقور بنتيجة 4-1 في نصف النهائي، امس الثلاثاء.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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