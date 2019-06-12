وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قوة خاصة من قيادة عمليات الحشد الشعبي في محافظة نينوى متمثلة بقسم الحركات والاستخبارات نفّذت عملية نوعية محكمة في قضاء الحضر جنوب الموصل حيث اسفرت عن قتل عنصرين بارزين بـ"داعش" في جزيرة الشرقاط وهما الإرهابي (عبد الله محمد ثلج الجبوري) والإرهابي (باسم محمد مديد عبد الله الجبوري)".



وأضاف أن "الارهابيين كانا بمثابة الساعد الأيمن للإرهابي ابو سليمان العسكري مسؤول منطقة الحضر في ديوان الأمن بقضاء الحضر جنوب الموصل"، مشيرا إلى ان "الإرهابيين كانا يخططانت لشن عمليات خطف ضد المواطنين في قضاء الشرقاط".



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كانت هذه تفاصيل خبر الحشد يعلن إحباط مخطط إرهابي وقتل عنصرين بارزين بـ'داعش' في جزيرة الشرقاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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