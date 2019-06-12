بالصور.. هذا ما فعله الصاروخ في مطار أبها

وكان الحوثيون أعلنوا عبر قنواتهم الإعلامية أنهم أطلقوا صاروخ كروز دمرت برج المراقبة في مطار أبها الذي يبعد نحو 200 كيلومتر شمالي الحدود مع اليمن ويخدم رحلات داخلية وإقليمية.

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