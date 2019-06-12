وزراء الداخلية العرب عن جريمة "أبها": إجرام حوثي مشين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استنكر مجلس وزراء الداخلية العرب، الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي بمقذوف صادر من المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، وأسفر عن إصابة 26 شخصاً من المسافرين من جنسيات مختلفة بجروح.



وأدان المجلس، في بيان، العمل الإجرامي المشين الذي يكشف نوايا المليشيات الحوثية العدوانية والخبيثة في سعيها لترويع الآمنين؛ ويتنافى مع كل المواثيق والأعراف الدولية ويعد جريمة حرب.

وأكد مجلس وزراء الداخلية العرب تضامنه التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب، وتأييده الكامل للإجراءات التي تتخذها لحماية شعبها ومصالحه الحيوية.

وأدانت دول عربية وإسلامية الهجوم الإرهابي، كما تبنت مليشيا الحوثي الإرهابية، عبر وسائل إعلامها، مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي، زاعمة استخدام صاروخ (كروز) في تنفيذه.