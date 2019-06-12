جمهورية القمر تطالب بالحزم مع الحوثي عقب هجوم أبها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت جمهورية القمر المتحدة، الأربعاء، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، ما أدى إلى إصابة 26 مدنيًا من جنسيات مختلفة بينهم نساء وأطفال.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة، في بيان لها، إن "العمل الإرهابي الجبان مجرد استهتار وتلاعب بالاتفاقيات المعنية بالأمن والسلام الدوليين، ما يستدعي ويتطلب التعامل بجدية وحزم نحو منع ازدياد مثل هذه الأعمال الإرهابية المنفلتة".

كما أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ "كروز "، على حد زعمها.

ووجد العمل الإرهابي إدانات دولية وعربية، حيث استنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية الهجوم الإرهابي الذي يعد دليلاً جديداً على التوجهات الحوثية العدائية والإرهابية والسعي إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.