13 قتيلا جراء اعتداءات "مجموعات منفلتة" بالسودان

قال الدكتور سليمان عبدالجبار، وكيل وزارة الصحة السودانية، إن عدد ضحايا اعتداءات المجموعات المنفلتة ارتفع من 11 إلى 13 قتيلا خلال الأيام الماضية.

وأوضح عبدالجبار، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، الأربعاء، أن "عمليات القتل تمت عن طريق الطعن والذبح، كما أن نشاط المجموعات المنفلتة نتج عنه تهشم 14 عربة إسعاف، مما أدى الى تعثر وصول المرضى والكوادر الطبية للمستشفيات".

وأشار إلى "انسياب العمل بمستشفيات البلاد كافة"، مؤكداً عدم إغلاق أي مرفق صحي خلال الأيام التي اعقبت أحداث القيادة العامة للجيش السوداني.

وكانت اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري الانتقالي أعلنت الأسبوع الماضي، انتشار مجموعات منفلتة في أنحاء العاصمة العاصمة الخرطوم نهبت وروعت السودانيين بالأحياء السكنية.

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وأعلنت قوى الحرية والتغيير، الثلاثاء، تعليق العصيان المدني حتى إشعار آخر، وذلك بعد 3 أيام من فشله وعدم انصياع السودانيين لتلك الدعوات، ودعت السودانيين إلى مزاولة أعمالهم.

وكان السودانيون أفشلوا دعوات المعارضة لبدء عصيان وإضراب مدني شامل، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة دون وضع خطة أو برنامج زمني قابل للتطبيق لاستئناف العملية السياسية.

وأكدت المؤسسات الحكومية السودانية أن العمل في العاصمة الخرطوم والولايات المختلفة يسير بشكل طبيعي، دون تأثير لتلك الدعوات، ما أكد فشل شل الحركة في البلاد.

وقالت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، إن العمل انتظم بالبنوك والمصارف السودانية بالخرطوم لليوم الثاني، عقب عطلة عيد الفطر.

وقدّم المجلس العسكري بالسودان، الثلاثاء، رسالة شكر وتقدير للشعب السوداني؛ جراء رفضه دعوات العصيان المدني في البلاد، في إشارة ضمنية لفشله.

وأعرب المجلس العسكري في بيان عن شكره لفئات الشعب المختلفة والعاملين بالقطاعين العام والخاص؛ لتمسكهم بـ"القيم الوطنية والتحلي بالمسؤولية" ورفض تلك الدعوات.

وأكد المجلس المضي قدماً في الاضطلاع بالمسؤولية التي يمليها عليه الواجب الوطني حتى تبلغ غاياتها في تحقيق الأمن والاستقرار والتوافق السياسي.