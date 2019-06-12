عضو بالكونجرس: أسلحة قطر تذهب لجهات غير معلومة

أكد عضو الكونجرس الأمريكي تيد ياهو، أن من حق السعودية والإمارات والأردن، الاعتراض على بيع أسلحة لقطر، حيث إنها تذهب لجهات غير معلومة.

وقال يوهو، خلال جلسة استماع عقدت في الكونجرس الأمريكي حول تحديد الطوارئ التي يجب أن يحددها الكونجرس لبيع أسلحة لدول بعينها، طبقا للقانون الأمريكي، إن "بيع الأسلحة قد يهدد حلفاءنا في المنطقة".

وأوضح يوهو أنه "تم رصد ٦ مجموعات إرهابية مختلفة في الشرق الأوسط تتعاون مع تنظيم داعش، وبيع الأسلحة في هذا التوقيت ليس حلا".

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وأكد أنه "من خبرات سابقة في عهد الرئيس أوباما، فإن الأسلحة القطرية ذهبت لجهات غير معلومة، مما يهدد حلفاءنا في المنطقة".

وكانت قطر قد أبرمت صفقة شراء أسلحة بقيمة 3 مليارات دولار لقطر، تشمل طائرات هجومية من طراز أباتشي ومعدات هجومية ذات صلة، ومنتظرة موافقة الكونجرس على الصفقة.

وقدم عضو الكونجرس راند بول عريضة ترفض بيع الأسلحة الهجومية لقطر، خصوصا في هذا التوقيت الدقيق في منطقة الشرق الأوسط.

وطبقا للقانون الأمريكي، فإن الإدارة الأمريكية بحاجه إلى موافقة الكونجرس في صفقات بيع الأسلحة.