- 1/2
- 2/2
العين الإخبارية - واشنطن - عمرو جوهرالأربعاء 2019/6/12 08:03 مساء بتوقيت أبوظبي
عضو الكونجرس الأمريكي تيد يوهو
أكد عضو الكونجرس الأمريكي تيد ياهو، أن من حق السعودية والإمارات والأردن، الاعتراض على بيع أسلحة لقطر، حيث إنها تذهب لجهات غير معلومة.
وقال يوهو، خلال جلسة استماع عقدت في الكونجرس الأمريكي حول تحديد الطوارئ التي يجب أن يحددها الكونجرس لبيع أسلحة لدول بعينها، طبقا للقانون الأمريكي، إن "بيع الأسلحة قد يهدد حلفاءنا في المنطقة".
وأوضح يوهو أنه "تم رصد ٦ مجموعات إرهابية مختلفة في الشرق الأوسط تتعاون مع تنظيم داعش، وبيع الأسلحة في هذا التوقيت ليس حلا".
وأكد أنه "من خبرات سابقة في عهد الرئيس أوباما، فإن الأسلحة القطرية ذهبت لجهات غير معلومة، مما يهدد حلفاءنا في المنطقة".
وكانت قطر قد أبرمت صفقة شراء أسلحة بقيمة 3 مليارات دولار لقطر، تشمل طائرات هجومية من طراز أباتشي ومعدات هجومية ذات صلة، ومنتظرة موافقة الكونجرس على الصفقة.
وقدم عضو الكونجرس راند بول عريضة ترفض بيع الأسلحة الهجومية لقطر، خصوصا في هذا التوقيت الدقيق في منطقة الشرق الأوسط.
وطبقا للقانون الأمريكي، فإن الإدارة الأمريكية بحاجه إلى موافقة الكونجرس في صفقات بيع الأسلحة.
كانت هذه تفاصيل خبر عضو بالكونجرس: أسلحة قطر تذهب لجهات غير معلومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.