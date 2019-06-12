مقر المستشارية الألمانية.. صديق للبيئة ورمز للحكم الحديث

يحل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأربعاء، ضيفا على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في مقر المستشارية؛ صديق للبيئة ورمز الحكم في ألمانيا الحديثة.

وانتقل مستشارو ألمانيا إلى المقر الحالي للمستشارية في وسط برلين، عام 2001، بعد أن استغرقت عملية بنائه 4 أعوام.

ومنذ ذلك الوقت، لم يتعاقب على حكم ألمانيا سوى مستشارين فقط، هما جيرهارد شرودر الذي خرج من السلطة في 2005، وخلفته ميركل التي تقود الحكومة الألمانية حتى الآن.

ولا يمثل مقر المستشارية الحالي، رمز الحكم في ألمانيا الحديثة وطفرة معمارية كبيرة فقط، بل إنه يمتاز بأنه يعتمد على الكهرباء الخضراء التي تولد من الطاقة الشمسية والهوائية؛ ما يجعله صديقا للبيئة وفريدا من نوعه بين مقرات الحكم الأوروبية.

وبعد إعلان برلين عاصمة لألمانيا الموحدة عام 1991، أجرت السلطات مسابقة شارك فيها 835 مهندسا معماريا من 54 دولة، لاختيار تصميم مقر المستشارية الجديد.





وفي 18 فبراير/شباط 1993، اختارت لجنة مشكلة من أشهر المهندسين المعماريين في ألمانيا وسياسيين ممثلين لكل أحزاب البلاد، تصميم مهندسين منحدرين من برلين، هما إكسل شولتس، وشارلوت فرانك.

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وكان التصميم يضم مبنى أوسط يربط بين جناحين، في رمز واضح لألمانيا الموحدة.

وانطلقت عمليات بناء مقر المستشارية في عام 1997، ولم يستغرق علية التشييد سوى 4 سنوات حتى تم افتتاحه في 2001، وبات ينظر إليه على نطاق واسع على أنه رمز ألمانيا الحديثة والموحدة.

ويبلغ ارتفاع المقر 36 مترا، ما يقل بأربعة أمتار عن ارتفاع مبنى البرلمان القريب منه، كما يضم مكاتب لـ450 موظفا، فضلا عن مكتب المستشار الذي يوجد في الطابق السابع ويطل على مقر البرلمان.





ومن أجل مراسم استقبال الضيوف الأجانب، يوجد أمام المبنى الأوسط ما يعرف بمنطقة الشرف، وبجوارها يقف تمثال برلين الذي يبلغ ارتفاعه 5 أمتار وصممه الفنان الإسباني إدواردو شيليدا في عهد المستشار شرودر.

وشهد مقر المستشارية مباحثات للقادة الألمان مع أشهر قادة العالم مثل رؤساء الولايات المتحدة جورج دبليو بوش وباراك أوباما، ورؤساء فرنسا جاك شيراك ونيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند وأخيرا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورؤساء وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون وتيريزا ماي وتوني بلير، وغيرهم.

ومن المقرر أن يلتقي الشيخ محمد بن زايد المستشارة الألمانية ميركل في مقر المستشارية في برلين، الأربعاء، قبل أن يتحدثا للصحفيين، ويعقدا عشاء عمل يتضمن جلسة مباحثات تشمل سبل تطوير العلاقات الثنائية التي وضع أساسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وقضايا الشرق الأوسط.



