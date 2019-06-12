الان تتابع الخزانة الأمريكية: شركة تعمل بالعراق واجهة لتحويل ملايين الدولارات للحرس الإيراني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 14 دقيقة - 7:18 م, 12 يونيو 2019 م التعليقات: 0 أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن شركة تعمل بالعراق واجهة لتحويل ملايين الدولارات للحرس الإيراني.

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