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الان تتابع بيان إماراتي ألماني مشترك: الحل في اليمن يستند إلى المبادرة الخليجية والقرارات الأممية والان مع التفاصيل
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قالت الإمارات وألمانيا في بيان مشترك، إن الحل في اليمن يستند إلى المبادرة الخليجية والقرارات الأممية.
ودعا البيان إيران للقيام بدور إيجابي ومراعاة سيادة الدول وعدم التدخل فيها.
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