بيان إماراتي ألماني مشترك: الحل في اليمن يستند إلى المبادرة الخليجية والقرارات الأممية

قالت الإمارات وألمانيا في بيان مشترك، إن الحل في اليمن يستند إلى المبادرة الخليجية والقرارات الأممية.

ودعا البيان إيران للقيام بدور إيجابي ومراعاة سيادة الدول وعدم التدخل فيها.