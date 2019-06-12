شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة: السجن لـ 296 متهماً بالإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (القاهرة) قضت محكمة عسكرية مصرية اليوم (الأربعاء) بالسجن المؤبد (25 عاماً) بحق 32 متهماً بتكوين 22 خلية إرهابية، بحسب ما أكده مسؤولان أمني وعسكري. قضت محكمة عسكرية مصرية اليوم (الأربعاء) بالسجن المؤبد (25 عاماً) بحق 32 متهماً بتكوين 22 خلية إرهابية، بحسب ما أكده مسؤولان أمني وعسكري. وأكد المسؤولان أيضاً معاقبة 264 متهماً بالسجن مدداً تتراوح بين 3 أعوام و15 عاماً. وكان القضاء المدني أحال أكثر من 290 متهماً في نوفمبر 2016 إلى المحكمة العسكرية، على خلفية توجيه النيابة للمتهمين اتهامات بكوينهم 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم لما يعرف بولاية سيناء.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القاهرة: السجن لـ 296 متهماً بالإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.