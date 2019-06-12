شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية جديدة على إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) أفاد إخطار نشر على موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت اليوم (الأربعاء)، بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة تتعلق بإيران على شركة مقرها العراق وفردين.

أفاد إخطار نشر على موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت اليوم (الأربعاء)، بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة تتعلق بإيران على شركة مقرها العراق وفردين.

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