شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الولايات المتحدة بالمملكة تدين الهجوم الذي استهدف مطار أبها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) أدانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة العربية أدانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة العربية السعودية الهجوم الذي قامت به مليشيا الحوثي المدعوم من إيران والذي استهدف مطار أبها الدولي. وعبرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن أدانتها بأشد العبارات الهجوم واستهداف المدنيين، وأعربت عن تمنياتها بالشفار العاجل لجميع المصابين.



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