شكرا لقرائتكم الجزائر.. المحكمة العليا تأمر بحبس أويحيى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بالجزائر بإيداع رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى الحبس الموقت، بعد التحقيق معه في قضايا فساد، وفق ما أعلن التلفزيون الحكومي الأربعاء.

وجاء في شريط عاجل للتلفزيون "إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى سجن الحراش" في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، حيث سُجن أيضاً رجال الأعمال علي حداد وأسعد ربراب ومحيي الدين طحكوت وابنه وأخواه والإخوة كوليناف.