ترجمة محمد بشاري
قال موقع راديو فرنسا الدولي RFI إن حركة الاحتجاجات في السودان وضعت حداً لحملة العصيان المدني بالبلاد والتي بدأت بعد عمليات القمع التي وقعت ضد الشعب السوداني.
وأضاف الموقع أن الحياة باتت تعود من جديد في العاصمة السودانية. فعلى الرغم من أن الوضع لم يعد بعد إلى طبيعته ، إلا أن حركة المرور ازدادت كثافتها ، وبدأت حركة النقل من جديد والمتاجر شرعت في فتح أبوابها.
وأشار الموقع إلى أن بعض المحال لا تزال مغلقة. فبعض السكان ما زالوا يخشون من العنف وأن الوضع بالنسبة لهم لا يزال متقلبًا.
وأكد راديو فرنسا في النهاية أن العمال على وجه الخصوص كانوا يواجهون صعوبة في مواصلة الإضراب لأكثر من بضعة أيام بسبب احتياجهم للمال. وأن حركة العصيان المدني كانت ستنفذ بالفعل.
كانت هذه تفاصيل خبر راديو فرنسا الدولي: السودان يخرج من حالة الشلل في انتظار مفاوضات جديدة.. والعصيان المدنى أضر حياة المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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