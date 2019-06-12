الجيش: توقيف 1997 شخصا من جنسيات متنوعة خلال أيار لتورطهم بجرائم مختلفة

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "نتيجة التدابير الأمنية الّتي اتّخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر أيار الماضي، تمّ توقيف 1997 شخصًا من جنسيّات متنوّعة، لتورّطهم في جرائم مختلفة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، التجوّل داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعيّة، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونيّة".
وأوضحت في بيان، أنّ "المضبوطات قد شملت 33 سلاحًا حربيًّا من مختلف الأنواع، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة عدد 865 طلقة، وآليّات ودرّاجات نارية ومراكب صيد عدد 149، بالإضافة إلى كميّة من المخدرات والدخان والتنباك المهرّب وعدد من أجهزة الاتصالات".
وبيّنت المديرية أنّه "تمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصّة لإجراء اللازم".
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