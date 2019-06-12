مؤسسة "كونراد" من ناسا إختارت أنطوان طنوس سفيرا لها في لبنان

اختير الأستاذ جامعي ​أنطوان طنوس​ كحكم من قبل "مؤسسة كونراد" ليكون سفيرا لها في ​لبنان​، من أجل تطوير برنامج "كونراد تشالنج" الذي سيعقد في لبنان مع عدد من الجهات من بينها "ناسا"، ​البحرية الأميركية​، "bezos family foundation"، "kennedy space center"...

وقد عقدت العديد من الإجتماعات في ​الولايات المتحدة الأميركية​ لجعل لبنان جزءًا من منافسات الدماغ العالمية. كما عقد اجتماعات مع مؤسس مؤسسة كونراد السيدة نانسي كونراد وهي زوجة بيت كونراد الذي سافر الى ​الفضاء​ أربع مرات وهو قائد أبولو 12.

يذكر أن " Conrad Challenge" هي مسابقة سنوية متعددة المراحل للإبتكار وريادة الأعمال تشجع ​الشباب​ على ترك بصماتهم على ما يحدث في "مركز ناسا كينيدي" للفضاء.

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وكل عام، تقوم فرق مكونة من 2-5 طلاب تتراوح أعمارهم بين 13 و 18 عاما من جميع أنحاء العالم بإنشاء منتجات أو خدمات تعالج بعضا من أكثر التحديات العالمية الملحة. ويتحكم الطلاب بتعلمهم بشكل مباشر، فتعلمهم يمتد إلى ما وراء حدود اليوم الدراسي والطلاب يتحولون الى رواد حل المشاكل الريادية، ومعالجة القضايا الإجتماعية والعلمية والمجتمعية الصعبة من خلال الإبداع والتفكير الناقد.

هذا التحدي يمنح الطلاب فرصة ليصبحوا رواد أعمال ويطبقوا الابتكار والعلوم والتكنولوجيا ويقوم الطلاب بتطوير المهارات اللازمة للازدهار في القوى العاملة وتقديم ابتكارات تجارية قابلة للحياة لها القدرة على تغيير الحياة للأفضل على المستويات الفردية والوطنية والعالمية.

وفي حديث مع "النشرة"، أعرب طنوس عن أسفه من غياب الطلاب اللبنانيين عن ما يحصل في المحافل الدولية، داعياً الوزارات والمسؤولين المختصين إلى التحرك في هذا السياق ليصبح للبنان إسماً في هذا المجال، لأن الطلاب اللبنانيين لديهم الإمكانات لذلك".