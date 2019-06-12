جريحان بتصادم بين 3 مركبات في الحازمية وجريح نتيجة حادث تصادم في جونية

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"وقوع جريحين نتيجة ​حادث تصادم​ بين 3 مركبات في ​الحازمية​ مقابل "الهواتشيكن"، لافتةً إلى إلى "وقوع جريح آخر نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية في ​جونية​ تحت جسر "هوم سيتي".

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