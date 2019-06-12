القوات بجزين نفت التشهير بمطرانية صيدا ودير القمر للموارنة

أسفت منطقة جزين في حزب "القوات اللبنانية" "انتهاك بعض المواقع الإلكترونية الحرمات بالتطاول على مرجعيات دينية والتشهير بمسؤولين روحيين وإقحام حزب "القوات" زورا وتضليلا من قبيل المقال المعنون "من يشهّر بمطرانية صيدا ودير القمر للموارنة ولماذا؟".
وفي بيان لها، نقت "ما نسب الى حزب "القوات" في المقال المذكور"، مؤكدةً "عدم علاقتها بالموضوع المثار لا من قريب ولا من بعيد"، متمنيةً على الصحافيين "استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، وعدم تناول كل ما يتصل بالحزب قبل التواصل مع المعنيين فيه".
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