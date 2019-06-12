ركّز النائب محمد نصرالله على أنّه "يوم حزين. هذا اليوم الّذي حُرم فيه تلاميذ من حقّهم المقدّس بالإمتحان الرسمي"، مبيّنًا "أنّني حاولت أن أفعل شيئًا لكن الأبواب كانت مقفلة". وتوجّه إلى التلاميذ قائلًا: "أتمنى عليكم بأن لا تسمحوا أن ينفذ الظلم إلى داخلكم، وليكن ردّكم هو الإصرار على النجاح في الدورة المقبلة".
وتوجّه في تعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى الأهل بالقول: "كونوا إلى جانب أبنائكم وحفّزوهم على الإستمرار، فما جرى هو إمتحان من نوع آخر". كما توجّه إلى وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب بـ"اقتراح إجراء امتحان خاص لهؤلاء التلاميذ لأنّ لا ذنب لهم في كلّ ما جرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى".
وأكّد نصرالله "أنّنا مع جميع مطالب أساتذة "الجامعة اللبنانية" المحقّة، وسنجري سلسلة تحرّكات لتحقيقها، حرصًا منّا على "الجامعة اللبنانية" أوّلًا، وعلى مستقبل طلّابها ولإنقاذ العام الدراسي ثانيًا".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد نصرالله: لا ذنب للتلاميذ الذين حرموا من الإمتحان ونحن مع مطالب أساتذة اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.