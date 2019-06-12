أيوب التقى طالبات كلية الصحة الفائزات بالمرتبة الأولى في مسابقة "حلّ النزاعات"

التقى رئيس ​الجامعة اللبنانية​ البروفسور ​فؤاد أيوب​، طالبات ​كلية الصحة​ – الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية اللواتي فُزن بالمرتبة الأولى في مسابقة "الوساطة لحل النزاعات" الشهر الماضي. وهنأ الرئيس أيوب الطالبات على إنجازهنّ في التحدّي الذي التي نظمتهُ ​الوكالة الجامعية للفرنكوفونية​ AUF ومنظمة ​اليونيسكو​ UNESCOبالتعاون مع المركز المهني للوساطة في ​جامعة القديس يوسف​ في ​بيروت​.

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