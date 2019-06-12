الحريري: الاعتداء على مطار أبها يؤكد استمرار المحاولات الخبيثة لاستهداف أمن السعودية

دان رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ "الاعتداء الذي تعرض له مطار أبها الدولي في الممل ​السعودية​"، معتبرا ان "هذا الاعتداء الصارخ على المنشآت المدنية الحيوية السعودية، يؤكد استمرار المحاولات الخبيثة لاستهداف أمن واستقرار السعودية والشعب السعودي الشقيق".

وأكد الحريري على التضامن مع السعودية "قيادة وشعبا، في التصدي لمثل هذه الاعتداءات ومنعها من تحقيق أهدافها المبيتة".