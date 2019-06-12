شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب برقابة على المعاهد الخاصة: بعضها وهمى ويتاجر بأحلام الطلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، حول أهمية التصدى لإعلانات المعاهد الوهمية، خاصة مع اقتراب موسم التنسيق والتقدم للجامعات.

وأوضح بركات أن أكثر تخصصات المعاهد الوهمية المنتشرة هى تخصصات الهندسة والتمريض، والأزمة لا تتمثل فقط فى عدم قانونيتها بل فى عدم التزامها بالتنسيق الموضوع للمعاهد الخاصة والحكومية لتخصص معين.

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وأشار إلى أن هذه المعاهد تتاجر بأحلام الشباب الذين فقدوا الأمل فى الالتحاق بالكلية التى لطالما حلموا بها، وتوهمهم بإمكانية تحقيق الحلم مقابل آلاف الجنيهات، الا أن الطالب يفاجىء في النهاية بضياع مستقبله، نتيجة عدم اعتراف أحد بشهادة من معهد وهمى.

وطالب النائب بتشديد الرقابة وعدم السماح باستغلال الطلاب، وتوعيتهم بأهمية التأكد من تسجيل المعهد لدى وزارة التعليم العالى وأنه معهد معترف به، ويندرج ضمن قائمة التنسيق التى يختار منها الطلاب.