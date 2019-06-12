الدنمرك تعين المدرب هيولماند بدءا من 2020

أعلن الاتحاد الدنمركي لكرة القدم يوم الأربعاء تعيين كاسبر هيولماند، مدرب ماينتس السابق، لقيادة المنتخب الوطني بدءا من 2020 ولمدة أربع سنوات. وسيتولى المدرب الدنمركي البالغ عمره 47 عاما المسؤولية خلفا للمدرب الحالي أوجه هاريده الذي يشغل المنصب منذ 2016 وقاد الفريق إلى دور الستة عشر بكأس العالم الماضية في روسيا. وتحتل الدنمرك المركز الثاني في المجموعة الرابعة بتصفيات أوروبا 2020.

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