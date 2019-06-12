خطير..حريق مهول في مقر “إنوي” بالبيضاء

اندلع، قبل قليل، حريق مهول بالمقر الرئيسي لشركة “إنوي” للإتصالات بسيدي معروف بالدار البيضاء. وأفادت مصادر “اليوم24″، أن الحريق لم يخلف أي إصابات خطيرة. وحلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، فيما لم تعرف لحد الآن أسبابه.

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