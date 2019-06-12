بعد تأكيد البيت الأبيض.. العثماني: لا علم لي بمشاركة المغرب في مؤتمر “البحرين”

ساعات بعد نقل وكالة “رويترز” الدولية، عن مسؤولين أمريكيين في البيت الأبيض أن المغرب أبلغ إدارة الرئيس الأمريكي، باعتزامه حضور مؤتمر “المنامة”، الذي ترعاه واشنطن في البحرين هذا الشهر، بشأن خطة سلام، تستعد أمريكا لطرحها (صفقة القرن)، نفى سعد الدين العثماني علمه بمشاركة المغرب في المؤتمر.

وقال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في تصريحات صحفية على هامش ندوة حول “انعكاسات التقسيم الوطني للمخاطر على منظومة مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب”، افتتحت، صباح اليوم الأربعاء، في الرباط: “عدت من جنيف أمس ليلا ولا علم لي بالموضوع”، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأناضول للأنباء.

وتنظم الإدارة الأمريكية مؤتمر “ورشة الازدهار من أجل السلام”، في العاصمة البحرينية المنامة، يومي 25 و26 من يونيو الجاري، لبحث الجوانب الاقتصادية لـ”صفقة القرن”.

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وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، قد نفى علمه بتفاصيل الخطة الأمريكية لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، المعروفة، إعلاميا، بـ”صفقة القرن”، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك، عقده بوريطة، ونظيره الفرنسي “جان إيف لودريان في الرباط.

وفي 19 ماي الماضي، أعلن بيان بحريني أمريكي مشترك أن المنامة ستستضيف بالشراكة مع واشنطن، يومي 25 و26 يونيو الجاري، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان “السلام من أجل الازدهار”.

ويرفض الفلسطينيون تلك الورشة الاقتصادية، ويرون أن الهدف منها التسويق لـ”صفقة القرن”، وجذب استثمارات إلى المنطقة لتمرير سلام فلسطيني إسرائيلي، وذلك في أول فعالية أمريكية ضمن الصفقة.