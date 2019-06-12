لقيت امرأة مصرعها صباح اليوم الأربعاء، أمام ثانوية “موحى اوحمو” التأهيلية ببني ملال، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية، بعدما كانت تنتظر ابتنها التي تجتاز إمتحان الباكالوريا .
وقالت مصادر “اليوم24″، إن امرأة في الأربعينيات لفظت أنفاسها الأخير، صباح اليوم، أمام مؤسسة تعليمية، بعد أن تعرضت لأزمة قلبية ألمت بها وهي في إنتظار إبنتها التي تجتاز اليوم الثاني على التوالي إمتحانات الباكالوريا.
وأضاف المصدر ذاته، أنه بعد حوالي ساعة من بدأ الإمتحان، سقطت الأم أمام المؤسسة، ليتم نقلها لقسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي ببني ملال،
هذا وقد ثم نقل جثة الهالكة، لمستود الأموات قصد إخضاعها لتشريح الطبي، فيما شكل الخبر صدمة وحزن كبير في صفوف التلاميذ وعائلاتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر محزن… وفاة أم أمام مؤسسة تعليمية وهي تنتظر ابنتها التي تجتاز الباكالوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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