المهرجان المغاربي للفيلم ينطلق بدورته السادسة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انطلقت الدورة الثامنة من المهرجان المغاربي للفيلم ضمن شعار "المغرب الكبير موحد بسينماه"، في مدينة وجدة بشمال شرق المغرب، وبتكريم أربعة من صناع ونجوم السينما العربية.

وقد كرّم والي جهة الشرق معاذ الجامعي، ومدير المهرجان خالد سلي يوم أمس الثلاثاء المخرج الجزائري-الفرنسي رشيد بوشارب، والممثل المصري شريف منير، إضافة إلى المخرجين المغربيين سعد الشرايبي وكمال كمال، على مسرح محمد السادس في وجدة.

وتحصر المنافسة على جوائز المهرجان، الذي يقام سنويا منذ 2012، على الأفلام المنتجة في دول شمال غرب أفريقيا وهي المغرب وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا.

وفي هذه الدورة يشمل قسم الأفلام الطويلة ستة أفلام، بينما يشمل قسم الأفلام القصيرة 12 فيلما. وتقدم الجوائز في حفل الختام يوم 15 حزيران/ يونيو.

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والفيلمان المغربيان المشاركان في مسابقة الأفلام الطويلة هما: "ولولة الروح" للمخرج عبد الإله الجوهري و“طفح الكيل“ للمخرج محسن بصري.

وإلى جانب عروض الأفلام والندوات النقدية، يشمل برنامج المهرجان الذي تنظمه جمعية "سيني مغرب" أربع ورش عمل في فنون السينما المختلفة، وثلاث ندوات متخصصة.