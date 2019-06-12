مصر: ارتفاع عجز الميزان التجاري وتراجُع الصادرات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفع عجز الميزان التجاري لمصر، بنسبة 10.1% على أساس سنوي، في آذار/ مارس 2019، مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2018، إلى 4.15 مليارات دولار، وتراجعت الصادرات المصرية بنسبة 3.9% على أساس سنوي، إلى 2.58 مليار دولار في الشهر ذاته، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وانخفضت قيمة الصادرات، بسبب انخفاض قيمة صادرات الملابس الجاهزة والبترول الخام، والبرتقال الطازج، والبطاطا، وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري.

وصعدت قيمة الواردات المصرية من الخارج بنسبة 4.3% على أساس سنوي، إلى 6.73 مليارات دولار خلال آذار/ مارس الماضي، مع ارتفاع قيمة واردات القمح بنسبة 18.7% واللحوم 5%.

وأعلنت مصر مرارا، أنها تسعى لفتح المزيد من الأسواق الجديدة والتوسع بالأسواق التقليدية، وتحقيق استفادة قصوى من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية.

وتعوّل على خطوة تحرير سعر صرف الجنيه، في تحسين تنافسية منتجاتها إلى الخارج، وتستهدف زيادة الصادرات إلى 34 مليار دولار سنويا، بحلول 2020.